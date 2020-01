Tosto assicura: “Demme?Amici che seguono lo scouting in Europa dicono che è forte e con personalità”

Notizie Napoli, Vittorio Tosto commenta l’acquisto di Diego Demme

Durante la diretta radiofonica di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto l’ex calciatore e dirigente sportivo Vittorio Tosto, che ha espresso la sua opinione riguardo l’ultimo acquisto del Napoli, Diego Demme. Ecco quanto evidenziato:

“Amici che seguono lo scouting in Europa dicono che Demme è un buon giocatore, ha un carattere forte e una grande personalità. Si può anche ragionare in prospettiva, ma per il Napoli adesso è difficile avere un’idea ben precisa. Andare a stravolgere adesso a gennaio è difficile ma bisogna concentrarsi solo su questo momento e non pensare alla sessione di mercato di giugno“.

