Ricardo Rodriguez verso la Turchia: trovato l’accordo con il Fenerbahce

Mercato Napoli, sfuma Ricardo Rodriguez: c’è l’accordo con il Fenerbahce

MERCATO NAPOLI – Sta per sfumare uno degli obiettivi per la fascia sinistra del Napoli. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Ricardo Rodriguez sarebbe pronto a lasciare il Milan.

Il terzino svizzero, giunto sotto l’era cinese in rossonero per circa 18 milioni di euro, avrebbe trovato l’accordo sull’ingaggio con il Fenerbahçe. Il club turco, ora, dovrà trattare i termini con il Milan.

Stando a quanto riferisce il noto quotidiano sportivo, i turchi sarebbero pronti a versare nelle casse rossonere circa 8-9 milioni di euro, il Diavolo chiederebbe, però, almeno 13 milioni. La sensazione sulla buona riuscita parrebbe ad ogni modo positiva.

