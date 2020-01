Real Madrid su Fabian Ruiz, con l’offerta adeguata il centrocampista può andar via a gennaio

Fabian verso l’addio, potrebbe partire già a gennaio

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dai colleghi del quotidiano La Repubblica, Fabian Ruiz è sempre meno indispensabile per il Napoli, soprattutto da quando è arrivato Gattuso. Il centrocampista è da un po’ nel mirino del Real Madrid e non è da escludere una separazione già in questa sessione di calciomercato.

Il Barcellona pare abbia abbandonato la pista, restano dunque solo i blancos sulle tracce dello spagnolo. Un’offerta da 70-80 milioni può bastare per cedere il numero 8 azzurro alla squadra di Zidane. Gli arrivi di Demme e Lobotka sono più che indizi, chi rischia di perdere minutaggio è proprio Fabian Ruiz.