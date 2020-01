TS – Napoli, piace il terzino sinistro Tsimikas dell’Olympiacos! Ghoulam in partenza

Tsimikas è la nuova idea per rinforzare la corsia mancina

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato alcune novità sul mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Pare che De Laurentiis stia cercando un terzino sinistro per rimpiazzare Ghoulam, l’algerino potrebbe andare a giocare in prestito in Francia.

Il nome del momento è quello di Konstantinos Tsimikas, terzino mancino dell’Olympiacos. Finora era stato fatto il nome dell’altro terzino della squadra greca, ovvero Koutris, le cose però sembrano cambiate e adesso il Napoli pensa a Tsimikas.