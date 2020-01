RPN – Il Napoli sonda Seri: offerta di prestito con diritto di riscatto. Da battere la concorrenza del Lione

Calciomercato Napoli, proposto il prestito con diritto di riscatto per Seri

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, aspettando il sì del Celta Vigo per Lobotka, ha fatto un primo passaggio formale con il Fulham per Jean Michaël Seri. Il Napoli – riporta la redazione di Radio Punto Nuovo – a fronte di una valutazione di circa 18 milioni del club inglese, ha chiesto Seri in prestito con diritto e non obbligo di riscatto.

Il club azzurro, al momento, sarebbe pronto solo ad un prestito oneroso per avere il giocatore che al momento è in forza al Galatasaray. La situazione, per un eventuale approdo di Seri in magli azzurra, è ulteriormente complicata dalla presenza del Lione che ha già presentato un’offerta per acquistare immediatamente il cartellino del calciatore.

