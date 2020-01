CdS – Il Napoli acquista Ninkovic per 2 milioni! L’ex Ascoli verrà girato in prestito al Bari

Ninkovic dall’Ascoli al Napoli, gli azzurri lo gireranno al Bari

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli si sarebbe aggiudicato Nikola Ninkovic dall’Ascoli. Il calciatore è stato acquistato a titolo definitivo ad una cifra pari a 2 milioni di euro.

Il 25enne serbo potrebbe vestire la maglia azzurra in futuro, per il momento la squadra di Gattuso farà a meno di Ninkovic girandolo in prestito al Bari. L’Ascoli avrebbe chiesto anche Gennaro Tutino come contropartita tecnica, l’attaccante del Verona però sembra destinato a trasferirsi all’Empoli.