DALL’INGHILTERRA – Il Manchester United piomba su Milik: pronti 60 milioni di sterline!

Mercato Napoli, il Manchester United vuole Milik per la prossima stagione

MERCATO NAPOLI – Il calciomercato può essere imprevedibile, con affari che possono svilupparsi anche in poche ore. Oppure con club che iniziano già a programmare gli acquisti da fare per la prossima stagione. E proprio in quest’ottica arriva una notizia dall’Inghilterra.

Infatti, secondo l’edizione odierna del noto quotidiano The Sun, il Manchester United si è messo a caccia di Arkadiusz Milik. I Red Devils vorrebbero portare il polacco alla corte di Solskjaer nella prossima stagione.

Per il Napoli sarebbe pronta un’offerta di 60 milioni di sterline (poco meno di 70 milioni di euro, ndr). Milik sarebbe la seconda scelta dopo Haaland, trasferitosi dal Salisburgo al Borussia Dortmund a gennaio.

