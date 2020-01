RPN – Finalmente trovato l’accordo, manca solo l’ok di ADL per Lobotka! Ecco quanto pagherà il Napoli

Calciomercato Napoli, trovato l’accordo per Lobotka: manca solo l’ultimo ok di ADL

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, mai come in questi minuti il Napoli e il Celta Vigo sono estremamente vicini per Lobotka. Finalmente si è trovato l’accordo sulla cifra per la cessione dello slovacco: 20milioni di parte fissa + bonus. Costerà attorno ai 24-25milioni di euro.

In questo momento l’unico punto ostativo è la gestione dei pagamenti, quindi quanto deve essere dato subito e in quante rate deve essere protratto il pagamento. Tutti aspetti che incidono profondamente sui bilanci e in questo momento è tutto in mano ad Aurelio De Laurentiis che ha il bottone pronto per chiudere l’operazione Lobotka.

