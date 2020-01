Koulibaly cuore d’oro: “A Natale ha regalato 500 euro a un mendicante in un centro commerciale e sciarpe e coperte ai clochard”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Come riporta il quotidiano “Il Corriere della Sera“, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly si è dimostrato ancora una volta sensibile verso chi è meno fortunato. Anche questo Natale, infatti, non ha perso occasione per dedicarsi alla beneficenza:

“La sera della Vigilia di Natale, nel parcheggio di un grande supermercato di Napoli, mentre tutti andavano di corsa, Koulibaly era lì con in mano 500 euro che ha elargito ad un immigrato del Senegal che si trovava lì per chiedere l’elemosina. Natale è arrivato anche per lui e altri tre ragazzi che si dividono equamente i soldi piovuti come dal cielo nel parcheggio freddo e umido del supermercato. I quattro, si abbracciano e ringraziano”.

Ma non è tutto, perché poi Kalidou, spiega ancora il Corriere: “Esce di casa e porta coperte, sciarpe e giubbotti a chi soffre per strada. Al benzinaio che fa il pieno all’auto non lesina mance, al portiere del palazzo dove abita a Posillipo porta sfogliate e babà. Così come ha comprato felpe del Napoli per regalarle agli ambulanti africani, ordinando anche maglioni in un negozio del centro per i ragazzini delle case famiglia che visita almeno una volta al mese“.

