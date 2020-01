Ultimissime Napoli, infortunio per Meret: in dubbio la sfida contro la Lazio

Importante notizia riguardante il Napoli: Alex Meret potrebbe infatti saltare la sfida con la Lazio per infortunio. A riferirlo è su Twitter il giornalista di TV LUNA, Carlo Alvino:

“Alex Meret in dubbio per la gara di sabato. Il portiere si sta allenando poco causa infortunio. Ospina in preallarme per Lazio-Napoli”.

ECCO IL TWEET:

