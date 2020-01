Retroscena sul rinnovo di Ghoulam! L’algerino ha strappato 12 milioni al momento della firma

Retroscena sul rinnovo del contratto di Ghoulam

Faouzi Ghoulam è ormai ai margini del progetto azzurro, strano a dirsi considerando che solo due anni fa probabilmente era tra i terzini più forti d’Europa. La sfortuna però ha fatto si che l’algerino calasse sempre di più, adesso per il Napoli è diventato un peso.

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, c’è un retroscena clamoroso sul rinnovo di Ghoulam con il Napoli. Il terzino avrebbe ottenuto ben 12 milioni di euro al momento della firma, tutto grazie al suo procuratore Jorge Mendes. La società azzurra pur di non perdere uno dei migliori terzini in circolazione, almeno in quel momento, ha praticamente ricomprato il giocatore versando nelle sue casse i primi 6 milioni a febbraio e restanti 6 a settembre. Tutto questo complica ulteriormente la cessione di Ghoulam, il Napoli però sembra intenzionato a privarsene cercando un nuovo terzino.