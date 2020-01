50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non una figura edificante, quella commessa da Oscar Damiani, agente FIFA, intervenuto nella giornata di oggi a Radio Goal, in diretta su Radio KissKiss. Alla domanda su Lobotka, ha detto:



"Quando lo vedo mi fa impressione perché è brutto come ne ho visti pochi in vita mia. Però è un buon giocatore, sa far girare la palla.

Ognuno fa le sue scelte, non entro nelle decisioni di Giuntoli. Io non son nessuno."