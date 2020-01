Di Marzio: “Napoli-Amrabat situazione in stand-by. Potrebbe riaprirsi la pista Kumbulla”

Amrabat – Napoli situazione in stand by

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato della situazione in entrata in casa Napoli. Gli azzurri non hanno ancora chiuso con Amrabat e gli agenti per giugno, mentre è tutto accordato con il Verona.

Ultimatum

Secondo il giornalista, la dirigenza partenopea avrebbe dato un ultimatum al calciatore che scadrebbe domenica. Nel caso di mancato accordo, De Laurentiis e Giuntoli riaprirebbero i contatti con il Verona per Kumbulla.

Al momento il difensore è promesso all’Inter per giugno ma le cose potrebbero cambiare in caso di cospicua offerta da parte del Napoli.

