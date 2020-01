KKN, De Maggio svela: “Demme scelta migliore per gennaio, vi spiego perché il Napoli l’ha voluto!”

News Calcio Napoli, Valter De Maggio spiega le motivazioni dell’acquisto di Demme

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazione sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Diego Demme è a Villa Stuart. Si attende l’esito positivo delle visite mediche, poi si recherà in Filmauro per firmare il contratto per le prossime cinque stagioni.

Demme è stato scelto perché serviva un uomo di protezione davanti alla difesa. Inoltre Gattuso chiedeva un giocatore che avesse carattere ed esperienza. Parliamo del capitano del Lipsia: Demme non è una soluzione di ripiego, ma anzi rappresenta la scelta migliore a gennaio.

