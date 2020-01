CASTEL VOLTURNO – Allenamento per il Napoli: lavoro differenziato per Koulibaly, terapie per Ghoulam

Ultimissime Napoli, le condizioni di Koulibaly e Ghoulam in vista della gara con la Lazio

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione col pallone. Successivamente lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercizi di possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro differenziato per Koulibaly. Terapie per Ghoulam. Domani seduta pomeridiana e poi partenza per Roma.

FONTE E FOTO: SSC Napoli

