Allan leader: “Gattuso ci fa lavora a mille ma con entusiasmo. Vogliamo vincere la Coppa Italia per i nostri tifosi! Demme? È il benvenuto”

Il centrocampista del Napoli, Allan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando una lunga intervista. Ecco quanto evidenziato:

“Penso che la partita con l’Inter sia stata diversa da quella con Parma e Sassuolo, li abbiamo messi anche nella loro metà campo. Però è un periodo particolare, appena sbagliamo qualcosa prendiamo gol. Lavoriamo tanto e con entusiasmo per uscire da questo momento difficile. La classifica non rispecchia il valore della squadra, dobbiamo dimostrare cosa sappiamo fare. Abbiamo bisogno di una striscia importante di vittorie per ritrovare anche fiducia. Voi forse non lo vedete, ma lavoriamo duro e con tanto entusiasmo per uscire prima possibile da questo momento difficile. Siamo un bel gruppo, lavoriamo uniti per i nostri obiettivi.

COMPLEANNO GATTUSO

Abbiamo fatto gli auguri a mister Gattuso per il suo compleanno, ma lavoriamo duro. Con lui siamo sempre a mille, però a fine allenamento abbiamo scherzato un po’. Al mister piace farci stare con il sorriso, stare con noi.

L’ARRIVO DI DEMME

Demme? Siamo contenti dell’arrivo di nuovi giocatori che possano dare una mano a noi e al mister per raggiungere i nostri obiettivi. La società è intelligente, sa cosa vuole il mister e fa di tutto per aiutarlo. Siamo felici dell’arrivo di Demme, sarà accolto bene dal gruppo.

SFIDA ALLA LAZIO

La gara con la Lazio? Sappiamo che loro sono in un grande momento, vengono da tante vittorie di fila. Sappiamo che dovremo soffrire, dovremo farlo tutti insieme e cercare di non commettere errori. Le scivolate e tacchetti? Li controlliamo, abbiamo tacchetti alti e stiamo anche attenti alle entrate sugli avversari perché possiamo farci male. Si tratta veramente di sfortuna. Faremo ancora più attenzione.

VINCERE LA COPPA ITALIA

In Coppa Italia vogliamo provare a vincere, è una competizione non troppo lunga che può darci un trofeo e donare gioia ai tifosi, che lo meritano. Pensiamo di partita in partita, senza guardare la classifica. Dobbiamo accorciare su chi è davanti, poi vedremo la classifica. Contro l’Inter c’è stato un bel pubblico, sappiamo che ci sono un po’ di problemi e che li risolvano in fretta. Abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi.

IL BARCELLONA A FEBBRAIO

Barcellona? Rispetto ma niente paura, in campo siamo 11 contro 11. Hanno i giocatori più forti del mondo, ma non per questo siamo impauriti. Il Barcellona però arriva a febbraio, ora pensiamo alle prossime partite. Fermare Messi? Sì, ma adesso penso a fermare i calciatori della Lazio“.

