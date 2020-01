SportEconomy, Vulpis rivela: “C’è un imprenditore dell’est interessato ad un club italiano, pronto ad investire 650 milioni di euro!”

Notizie Napoli, Marcel Vulpis rivela l’interesse di un imprenditore dell’est per un club italiano

Sempre più imprenditori stranieri decidono di investire nel calcio italiano, comprando club di Serie A. E presto una nuova figura potrebbe entrare nel calcio nostrano. A rivelarlo è il direttore di SportEconomy, Marcel Vulpis, intervenuto ai Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Vi posso dare una notizia. Sono venuto a conoscenza di un imprenditore dell’est che è interessato all’acquisto di un club italiano. In teoria la squadra in questione potrebbe essere anche il Napoli, questo non lo so ancora.

Ciò che posso dirvi è che questo imprenditore è intenzionato ad investire immediatamente 650 milioni di euro“.

