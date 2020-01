SKY – Spunta l’alternativa a Lobotka: Napoli interessato a Seri

Mercato Napoli, interesse per Seri nel caso saltasse l’affare per Lobotka

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli continua la ricerca di un centrocampista. Dopo aver praticamente definito l’acquisto di Demme, il d.s. Guntoli lavora per un altro colpo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, se il Napoli non dovesse riuscire ad acquistare Lobotka, virerebbe il proprio interesse su Seri. Il centrocampista gioca in al Galatasaray, in prestito dal Fulham.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI