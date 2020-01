DALL’INGHILTERRA – Il Napoli lo segue, piace Maupay del Brighton: ha una valutazione di 40 milioni

Mercato Napoli, piace Maupay del Brighton

MERCATO NAPOLI – Sta entrando nel vivo il calciomercato, con vari club che sono alla ricerca dei giusti rinforzi da immettere in rosa. Anche il Napoli è attento a ogni dinamica, con il d.s. Giuntoli pronto ad intervenire.

Intanto dall’Inghilterra arriva una notizia che riguarda proprio i partenopei. Secondo quanto riferito dal Telegraph, infatti, il Napoli si sarebbe interessato a Neal Maupay, attaccante classe ’96 del Brighton.

La sua valutazione è di 40 milioni di sterline e la società azzurra lo sta seguendo attentamente da qualche tempo e, in particolar modo, in questa prima stagione in Premier League, dove ha già segnato 7 gol.

