Colpo Napoli, accelerata per Demme: visite programmate per domani!

Calciomercato Napoli, fissate per domani le visite mediche di Demme

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI DEMME- Acquisto praticamente chiuso per il Napoli. Il club azzurro ha praticamente definito l’affare con il Lipsia per Diego Demme.

CALCIOMERCATO NAPOLI, VISITE MEDICHE PER DEMME

Diego Demme

Il centrocampista svolgerà domani le visite mediche con i partenopei. De Laurentiis spenderà una cifra che si aggira tra i 12 e i 13 milioni di euro per il suo acquisto.

Demme in stagione ha collezionato 24 presenze totali da titolare (17 in campionato e 5 in Champions League, ndr) con il Lipsia, di cui è anche il capitano. Un giocatore certamente centrale nel gruppo tedesco, che è primo in Bundesliga.

ECCO IL TWEET:

Dunque il Napoli piazza il primo acquisto del mercato di gennaio, regalando a Gennaro Gattuso il centrocampista che serviva. Ma non è finita qui, perché De Laurentiis pare intenzionato ad acquistare un altro giocatore a metà campo.

Infatti entro fine settimana dovrebbe chiudersi anche l’affare che dovrebbe portare Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. De Laurentiis dovrebbe sborsare circa 18-20 milioni per lo slovacco.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI