Mirabelli: “Gattuso avrebbe voluto Demme già ai tempi del Milan”

Mirabelli ha parlato del Napoli e del colpo Demme

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al nuovo arrivo in casa Napoli, ovvero Diego Demme. Ecco le sue dichiarazioni:

“Nel Napoli in questo momento ci sono calciatori che sono stati spremuti definitivamente, sia psicologicamente che fisicamente. Ci vorrà un miracolo per far ripartire questa squadra e farla tornare ai suoi livelli. In tanti dimenticano il lavoro compiuto da De Laurentiis, bisognerebbe dedicargli una statua in Piazza del Plebiscito. Demme? Gattuso lo voleva già ai tempi del Milan!”