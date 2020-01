Fedele accusa: “Giuntoli incompetente! Chi arriverà servirà solo come numero”

Enrico Fedele esprime la sua opinione in merito all’operato di Cristiano Giuntoli sul mercato

Nel corso della diretta radiofonica di Marte Sport Live, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele, che ha espresso la sua opinione in merito all’operato del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sul mercato e sul futuro di Gennaro Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

“Incompetenza di Giuntoli, per fare le squadre forti nel senso che non si impone nei confronti degli allenatori. Sono state fatte tante operazioni collaterali ma operazioni certe e concrete no. Adesso il target del Napoli è da quarto/quinto posto. Giuntoli è abituato nella formula 3 ma non nella formula 1. Al Napoli serviva un vice Allan e Rog poteva esserlo così come il vice mediano come poteva essere Diawara. Chiunque dovesse arrivare, servirà solo come numero. È una questione di credibilità. Io da direttore non confermerei Gattuso se non si raggiungono gli obiettivi”.

