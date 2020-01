Dall’Inghilterra: “Ci sono alcuni calciatori che credono che Ancelotti li stia limitando”. Ecco cosa ha fatto parte della squadra

Problemi per Ancelotti all’Everton

ANCELOTTI EVERTON – L’avventura di Carlo Ancelotti all’Everton è iniziata bene tutto sommato. Due vittorie consecutive in campionato contro Bunrley e Newcastle e poi due sconfitte contro Manchester City in Premier League e Liverpool in FA Cup. Tuttavia, stando a quanto riferisce Dominic King, giornalista e reporter del Daily Mail, Ancelotti starebbe trovando problemi di spogliatoio anche in Inghilterra. Ecco quanto scrive attraverso il suo profilo Twitter:

“Si racconta che i giocatori dell’Everton sentono che Carlo Ancelotti “sta limitando l’impatto di alcuni calciatori” e che una parte della squadra è tornata da Duncan Ferguson domenica sera dopo la sconfitta ad Anfield. Questi giocatori, per dirla in parole povere, sono abbastanza sfrontati”.

Questo il tweet in lingua originale:

“So there is story about Everton’s players feeling that Carlo Ancelotti “is limiting the impact of certain individuals” and that some of the squad had a go back at Duncan Ferguson on Sunday evening after the capitulation at Anfield. These players, to put it mildly, have a cheek”