Dalla Spagna – Atletico Madrid sulle tracce di Milik

L’Atletico Madrid su Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI – Arkadiusz Milik sta vivendo un momento molto positivo con la maglia del Napoli. Il polacco sta trovando la via del gol con continuità e sembra aver trovato con Gattuso la fiducia giusta per diventare titolare inamovibile della formazione partenopea.

Dalla Spagna, però, rimbalzano voci riguardo un forte interesse dell’Atletico Madrid per l’attaccante del Napoli. I colchoneros sono da tempo alla ricerca di un bomber e avrebbero, secondo il quotidiano AS, individuato nelle caratteristiche del polacco quelle giusto per rinforzare il reparto offensivo.