Paulo Fonseca, allenatore della Roma, vuole un attaccante da aggiungere alla rosa: cerca un’alternativa a Dzeko, un attaccante forte e pronto.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che il club romano cerca ‘uno come Mertens’. La Roma, scrive il quotidiano, ha fatto qualche chiamata per informarsi: Mertens, 33 anni, lascerebbe il Napoli per un contratto di 3 anni da almeno 4,5 milioni a stagione.