Ass. Borriello: “La situazione dei gruppi organizzati è paradossale. Noi e la Questura incontreremo il Calcio Napoli per trovare una soluzione”

Le parole dell’Ass. allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello in merito alla situazione del tifo organizzato del Napoli

Nel corso della diretta radiofonica di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione della protesta dei gruppi di tifosi delle Curve del San Paolo. Ecco quanto evidenziato:

“Stiamo cercando i trovare una forma di dialogo con le parti istituzionali. Mi auguro che si arrivi ad una proposta di collaborazione con il Calcio Napoli la questura ed i tifosi e gruppi organizzati per migliorare una questione che sta diventato paradossale. Vanno ricercate delle soluzioni nelle norme, così come accede nelle altre città. Non capisco perché da una modalità libera si passa poi ad una modalità rigida. Quindi in questo tavolo si dovrà parlare per trovare soluzioni.

Vogliamo ritrovare un punto di sintesi tramite il buon senso magari capendo il gruppo di tifo organizzato e lasciare qualche tagliando a loro.La questura è pronta a recepire qualche possibilità ma è chiaro che è il Calcio Napoli che organizza l’evento e quindi dobbiamo vedere come ci si muoverà in questo senso. Dobbiamo capire come fanno in altri posti in Italia ed in Europa così dobbiamo fare anche noi“.

