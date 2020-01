Amrabat-Napoli, ancora qualche nodo da sciogliere per definire l’accordo con il calciatore del Verona

Qualche intoppo sulla trattativa che dovrà portare Amrabat al Napoli

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, il Napoli avrebbe ormai in pugno Amrabat, calciatore del Verona che sta disputando un’ottima stagione.

Seppure le parti siano vicinissime, manca ancora qualche dettaglio da definire per concludere la trattativa tra gli azzurri e l’Hellas Verona. Pare ci siano altre squadre interessate al giocatore, anche se in questo momento il Napoli è nettamente in vantaggio sulle altre.