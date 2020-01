Napoli, offerta di 2 milioni per Ninkovic dell’Ascoli: andrà al Bari

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Colpo Napoli… a tempo limitato. Gli azzurri hanno formulato un’offerta per Nikola Ninkovic, ex conoscenza della Serie A con un passato non brillante al Genoa. Oggi milita nell’Ascoli, in B.

Perché dunque il Napoli dovrebbe fiondarsi su Ninkovic? Si tratta, come per alcune operazioni in estate, di una sinergia con il Bari.

A riferirlo è Alfredo Pedullà: Nikola Ninkovic, centrocampista offensivo e ala, classe ’94, finirebbe in Puglia dal Napoli. Gli azzurri offrono 2 milioni totali, tra prestito e obbligo di riscatto.