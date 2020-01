Lazio-Napoli, da Formello: quattro out in vista della gara, durante l’allenamento infortunio anche per Jony

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il portale lalaziosiamonoi.it ha riportato le ultime dal centro sportivo di Formello. A quanto pare, infatti, ci saranno alcuni “Out” per la prossima gara, che si disputerà proprio contro il Napoli di Gattuso, sabato alle 18:

“Non ci sono Correa e Lulic, non si vedono nemmeno Cataldi (era rientrato tra i convocati di Brescia dopo un affaticamento muscolare) e Marusic. E quando la seduta sta per finire anche Jony è costretto a fermarsi e ad abbandonare in anticipo il campo: lo spagnolo rimane a terra dopo uno scontro di gioco e viene accompagnato fuori dallo staff tecnico. Simone Inzaghi deve fare i conti con l’infermeria. Il Tucu ha chiuso la partita di Brescia con un problema al polpaccio, il capitano stamattina era in clinica Paideia per un controllo alla caviglia sinistra. A maggior ragione diventa importante la disponibilità di Jony, la prima alternativa del bosniaco sulla fascia sinistra“.