Il Mattino – Buco in difesa, si può anticipare a gennaio l’affare Kumbulla

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ipotesi che può prendere vita, quella palesata questa mattina da Il Mattino nella sua edizione odierna.

Il Napoli, che sta parlando da qualche settimane con la dirigenza del Verona per alcuni talenti, Amrabat, Rrhamani e Kumbulla, E proprio quest’ultimo, potrebbe essere un colpo anticipato di gennaio.

In primis, perchè al Napolo un centrale serve, e non poco. Ma anche perchè il Verona ha avuto un ruolino di marcia non male, che può convincere la società a privarsi di un giocatore già a gennaio.