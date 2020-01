Gazzetta – Napoli accelera, ora la priorità è chiudere per Lobotka

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli non vuole perdere più tempo e ha intenzione di chiudere il discorso per Stanislav Lobotka dal Celta Vigo.

Nella sua edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che oggi Giuntoli dovrebbe avere un colloquio con i dirigenti del club spagnolo, per stringere i tempi dell’operazione.

Il centrocampista slovacco sembra entusiasta drll’avventura a Napoli e nell’ultima di Liga non è sceso in campo perché coinvolto personalmente in questa trattativa destinata a chiudersi in questa sessione.