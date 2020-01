Gazzetta: “Il Napoli la befana più generosa del mondo, numeri da grande crisi

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sulle pagine della Gazzetta dello sport, parole difficili per il Napoli di Gattuso, sconfitto ieri dall’Inter al San Paolo:

” Il Napoli è stato la Befana più generosa del mondo, mettendo più di uno zampino in tutti i gol nemici. Terza sconfitta di fila al San Paolo per gli azzurri, non succedeva dal 2000 con Zdenek Zeman. Rispetto a un anno fa: 17 punti in meno e 10 gol subiti in più. Numeri da grande crisi. Qualche progresso si è visto, sia chiaro, ma troppi uomini cardine sono irriconoscibili (Ruiz, Zielinski, Insigne). Piuttosto che guardare l’ Europa che si allontana, compattarsi e lavorare duro, come Rino Gattuso ha fatto per una vita. “