Fabregas sicuro: “Sarri ha le sue tattiche e muore con quelle. Conte? Può vincere lo scudetto”

Cesc Fabregas e il confronto tra Sarri e Conte

Il centrocampista del Monaco, Cesc Fabregas, ha avuto una conversazione su Twitter con alcuni utenti. L’occasione è stata utile per parlare dei rapporti con Sarri e Conte, allenatori che ha avuto nell’esperienza al Chelsea. Ecco quanto evidenziato:

“Sarri? Ha le sue tattiche e muore con quelle. Diciamo che non è molto flessibile ma è un brav’uomo con un grande cuore.

Campionato all’Inter, perché no? Antonio è probabilmente il miglior allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare, ha già creato una nuova identità. È il tecnico più duro con cui ho lavorato. Ho sempre detto che fagli cambiare idea su di me era una delle cose più soddisfacenti che ho fatto nella mia carriera. Però ho dovuto tacere e sudare molto”.

