Di Marzio: “Amrabat, il Napoli vuole chiudere oggi: incontro tra Giuntoli e l’entourage del calciatore”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Napoli starebbe stringendo la presa per Amrabat, centrocampista del Verona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha intenzione di chiudere in tempi brevi con il Verona per l’acquisto di Amrabat. Oggi Cristiano Giuntoli incontrerà l’entourage del calciatore a Milano per chiudere l’affare. Giuntoli ha già trovato l’accordo con la società scaligera per il doppio affare Amrabat-Rrahmani, chiudendo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Nelle ultime ore anche l’Inter si è interessata al centrocampista marocchino e questo potrebbe complicare i piani del Napoli. L’operazione è da considerarsi in ogni caso per giugno, perchè Amrabart nel corso di questa stagione ha vestito già due maglie, Brugge e Verona, quindi formalmente non potrà vestirne un’altra”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI