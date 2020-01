De Maggio: “Basta lesinare, è il momento di comprare giocatori veri, di livello e personalità”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il periodo particolare del Napoli, aprendo una parentesi sul calciomercato invernale. Le sue parole:

“Sento tanti rumors in giro. Il Napoli il prossimo anno potrebbe non giocare la Champions, c’è da rifondare una squadra. I calciatoti accostati agli azzurri sono Amrabat, Kumbulla e Ramhani. Sono giovani interessanti, ma se Inter e Juve prendono Vidal e Kulusevski, allora un po’ di preoccupazione c’è.

È il momento di non lesinare acquisti, è il momento di comprare giocatori veri perché è un momento delicato ed in momenti come questi ci vogliono giocatori con un’esperienza. Non guardiamo al passato, ma per il futuro, servono giocatori veri e di livello, di personalità”.