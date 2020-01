Il Mattino – Quattro azzurri vicini alla firma del rinnovo: incontro decisivo con Giuntoli e Chiavelli!

Il Napoli pronto a rinnovare il contratto di quattro elementi dell’organico

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Se da una parte si pensa al mercato in entrata per il presente con Lobotka ed il futuro con investimenti con Amrabat, il Napoli lavora anche ai rinnovi dei suoi tesserati. Se da una parte ci sono situazioni difficili da sbloccare come Mertens e Callejon, dall’altra pare che sia arrivato il momento per diversi giocatori di prolungare il proprio contratto con il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, da domani, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli avranno pronti sul tavolo i rinnovi di ben quattro giocatori. Maksimovic, Allan, Milk e Zielinski sembrano essere pronti a rinnovare il proprio contratto con il Napoli anche se ci vorrà almeno ancora un incontro per definire gli ultimi dettagli.

