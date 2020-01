CdS – Mertens non ha ancora deciso il suo futuro: pensa al rinnovo ma alla porta ci sono Inter e Borussia!

Mertens non ancora sciolto i dubbi sul suo futuro

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ieri Dries Mertens è volato in Belgio, a detta di Gattuso per curarsi dall’infortunio muscolare che lo terrà fuori contro l’Inter. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per il rinnovo del Belga, in scadenza a giugno.

Secondo i colleghi de “Il Corriere dello Sport” pare che il numero 14 ancora non abbia deciso quale sarà il suo prossimo futuro. Riflette sull’offerta del Napoli che non è certamente di poco. Il club azzurro ha infatti offerto al belga un prolungamento del contratto per altri due anni a 4,2 milioni netti a stagione più un bonus alla firma.

Mertens vorrebbe un triennale visto che è prossimo a compiere 33 anni. Nel frattempo alla porta ci sono sempre Inter e Borussia pronte ad accaparrarsi quello che al momento è ancora l’attaccante azzurro.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI