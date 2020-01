LIVE – Napoli-Inter, le formazioni: Di Lorenzo al centro della difesa, recupera Fabian! Conferme in attacco

La diretta testuale del match di Serie A tra Napoli e Inter

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter, posticipo della 18esima giornata di Serie A. Gli azzurri di mister Gattuso sono alla ricerca di punti importanti per rincorrere la zona Champions, adesso distante 11 punti e con il quarto posto occupato dalla Roma. Di fronte l’Inter di Conte, che è alla ricerca del successo per continuare a restare in scia della Juventus in testa alla classifica.

LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Panchina: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito. Allenatore: Conte.

QUI GLI AGGIORNAMENTI:

