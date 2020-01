Lautaro Martinez: “Duello con la Juve? Puntiamo a vincerle tutte. Io e Lukaku siamo amici, stiamo facendo bene”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io e Lukaku siamo tanto amici, stiamo lavorando per rendere al meglio. Siamo contenti perchè stiamo facendo bene, non solo i gol, ma tutto il lavoro per la squadra. Seguiamo quello che dice il mister in allenamento per continuare così. Duello scudetto con la Juve? Noi pensiamo al nostro lavoro, continuando ad allenarci per migliorare facendo quello che chiede il mister. Vogliamo vincere tutte le partite per restare lì in alto, i risultati arriveranno“.

“Assomiglio ad Aguero? Sergio è un grande attaccante, in nazionale sto imparando molto da lui. Io sto facendo il meglio possibile per l’Inter, sono felice qui e penso a dare il meglio per questa squadra. Sono orgoglioso di giocare per questa maglia”.

