Il Mattino – ADL pronto ad incontrare gli agenti di Lobotka: può essere in panchina contro la Lazio!

De Laurentiis pronto ad incontrare glia agenti del giocatore per chiudere la trattativa

CALCIOMERCATO NAPOLI – Lobotka sembra essere ormai ad un passo dal vestire la maglia del Napoli dopo essere andato in tribuna ieri contro l’Osasuna nell’ultima gara del Celta Vigo. L’edizione odierna de Il Mattino svela le cifre dell’operazione e come mai gli spagnoli pare non vogliano cedere il giocatore per meno di 22 milioni di euro.

Secondo il quotidiano napoletano, il Celta dovrebbe girare il 25% di quanto ricavato dalla vendita di Lobotka al suo precedente club, il Nordsjaelland. Da qui la voglia del club spagnolo di incassare almeno la cifra stabilita. De Laurentiis invece nei entro giovedì incontrerà gli agenti del giocatore per definire l’accordo.

La sensazione è che lo slovacco possa andare in panchina già sabato contro la Lazio.

