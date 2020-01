Dalla Spagna – Difficile immaginare ancora Lobotka con la maglia del Celta

Anche dalla Spagna sono sicuri dell’arrivo di Lobotka

CALCIOMERCATO NAPOLI – Prosegue senza sosta la trattativa per portare Lobotka in azzurro. Ieri il centrocampista slovacco ha deciso di non scendere in campo con il suo Celta Vigo contro l’Osasuna e il suo arrivo ormai sembra veramente vicinissimo. Dalla Spagna, il portale “FarodeVigo.es” analizza la situazione:

“Comincia ad essere difficile immaginare ancora Lobotka al Celta. La sua decisione di non giocare contro l’Osasuna lo avvicinano ancora di più al San Paolo…”

“Per Lobotka comunque non saranno giorni facili i suoi ultimi nella piazza di Vigo: è infatti indicato come un giocatore non concentrato sulla difficile situazione di classifica della squadra”.