Conte in conferenza: “Vincere a Napoli non è una cosa semplice. La mia Inter sta facendo un qualcosa di impensabile, continuiamo così”

Conte parla in conferenza stampa

Antonio Conte in conferenza stampa parla al termine di Napoli-Inter. Queste le sue parole:

Il Napoli è una squadra forte

“In ogni partita può capitare di ritrovare situazioni in cui bisogna migliorare. Ci stiamo provando. Dico che però vincere a Napoli non è cosa di poco conto. Gli azzurri negli anni passati hanno tenuto in vita campionati che altrimenti sarebbero stati morti.

Giocare sempre dopo la Juventus? Sinceramente a noi deve interessare poco quello che fanno le altre squadre. Dobbiamo cercare di guardare a noi stessi, migliorare, essere credibili. Vogliamo continuare a lavorare come stiamo facendo e i calciatori continuare a dare la disponibilità che hanno dato fino a questo momento“.

Il record

“Vincere 100 partite su 145 è sicuramente una cosa importante, mi fa piacere anche se non sono un’amante delle statistiche. Ringrazio tutti i calciatori che ho avuto sotto la mia stagione“.

Bastoni

“Sicuramente Bastoni è un calciatore importante, è il nostro futuro ma anche il nostro presente. Cerco sempre di fare le scelte migliori. L’età è l’ultima cosa che guardo ma occorre dire che ha solo 20 anni e che quindi ha ampi margini di miglioramento“.

La mia Juventus

“Sicuramente vincere al primo anno fu un qualcosa di incredibile. C’erano molte squadre valide. Napoli, Milan, Inter su tutte. Oggi invece la differenza che avremmo qualcosa di ancora più difficile.

La Juventus ha costruito una rosa imbattibile e personalmente non credo che si possa migliorare. Vedremo cosa accadrà“.

