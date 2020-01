Tuttosport – Tutino torna dal prestito al Verona: un club campano pronto ad accaparrarselo!

Gennaro Tutino è pronto a tornare in Campania per rilanciarsi

ULTIME CALCIO MERCATO NAPOLI – L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata anche sul mercato di Serie B. Il calciomercato della serie cadetta in parte riguarda anche il Napoli e alcuni movimenti in uscita del club azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Salernitana, prova ad inserirsi nella corsa all’attaccante Tutino, che torna al Napoli dopo il prestito al Verona dove ha giocato poco”.

Dopo la breve esperienza in prestito in Veneto quindi, il futuro di Gennaro Tutino potrebbe essere in Campania con la Salernitana di Venuta che sta provando a riportare i granata in Serie A.

