Tre azzurri verso la cessione, Younes attende un cenno dal Werder Brema

Il Napoli pensa anche alle cessioni: c’è da sfoltire, in fondo, alcuni elementi di troppo che non hanno raccolto minuti. Si tratta di tre azzurri su tutti, che contano un minutaggio inesistente: 80′ in tre.

Tonelli si è ritrovato in rosa quasi per caso, così come Ciciretti. Il primo è cercato in A, lo vogliono Sampdoria e Cagliari. Sul secondo l’Empoli è in forte pressing. Il terzo, invece, è Amin Younes.

Avrebbe voluto un ruolo più di spicco quest’anno, ma non è mai riuscito ad imporsi fin’ora. Secondo quanto scrive Tuttosport, il tedesco di origine libanese attende un cenno dal Werder Brema.