Sorpresa in mediana, Gattuso: “Valutiamo le condizioni di Fabian, in regia abbiamo provato lui e Gaetano”

Nel corso della sua conferenza pre-partita, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Gianluca Gaetano:

Fabian lo valutiamo, poi vedremo. Ai vertici bassi stiamo provando lui e Gaetano, gli altri tutti da mezzali, Elmas ha caratteristiche diverse.

Abbiamo provato Di Lorenzo centrale, oggi valutiamo chi sta meglio. Sapevamo di Allan, non ci vuole uno scienziato a capire che non fosse un regista ma una mezzala. Con Parma e il Sassuolo abbiamo preso molte ripartenze.

Per come si giocava prima i due terzini facevano i quinti, si vedeva un 2+2, oggi un terzino va e uno resta, abbiamo sempre 5 giocatori in copertura ma bisogna lavorare sulle marcature preventive. Con il Sassuolo abbiamo sbagliato tanto in uscita, ma non ho visto molte ripartenze.