Le probabili formazioni di Napoli-Inter valovole per la diciottesima giornata di Serie A

NAPOLI INTER PROBABILI FORMAZIONI – Dopo un finale di 2019 tutt’altro che memorabile per gli azzurri è arrivato il momento di tuffarsi nel nuovo anno e nel nuovo decennio appena cominciato. Il campionato del Napoli ricomincia subito con una grande sfida, al San Paolo arriva l’Inter di Antonio Conte prima in classifica e per il Napoli di Gennaro Gattuso forse era difficile trovare avversario peggiore in questo momento.

Gli azzurri vengono dalla prima vittoria della nuova gestione tecnica. In rimonta contro il Sassuolo la squadra di Gattuso era riuscita a ribaltare l’1-0 del primo tempo dopo 45 minuti a dir poco sottotono di Insigne e compagni.

Anche i nerazzurri vengono da una vittoria. La squadra di Conte, prima della pausa natalizia si era imposta con un roboante 4-0 nelle mura amiche contro il Genoa. Quella tra Napoli e Inter è anche una gara con diverse curiosità.

Quella del San Paolo sarà la prima sfida da allenatori tra Gennaro Gattuso e Antonio Conte. Negli ultimi anni poi l’Inter a Fuorigrotta è tra le grandi della Serie A a non imporsi da più tempo. L’ultima vittoria della compagine milanese è targata addirittura 18 ottobre 1997 (0-2). In campo c’erano Ronaldo il Fenomeno e Beppe Bergomi.

NAPOLI INTER PROBABILI FORMAZIONI

Scelte obbligate al centro della difesa per mister Gattuso. Koulibaly e Maksimovic non hanno recuperato dai rispettivi infortuni, dunque giocheranno Manolas e Luperto. Sulle fasce, confermati Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Centrocampo con Zielinski, Allan davanti alla difesa e Fabian Ruiz che ha recuperato dalla febbre. In attacco, Callejon favorito su Lozano e Insigne agiranno nel tridente insieme a Milil punta centrale.

Conte, invece, recupera Sensi, Barella e Sanchez ma perde D’Ambrosio, che si è procurato un infortunio al retto femorale della gamba destra. Rientrato in gruppo anche Asamoah, che però con tutta probabilità partirà ancora dalla panchina, con Biraghi titolare sulla sinistra. Attacco naturalmente affidato come sempre alla coppia Lukaku-Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

GRAFICO

