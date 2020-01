Napoli-Inter, i convocati: out Koulibaly, Maksimovic, Ghoualm e Mertens

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitina mani e piedi. Successivamente lavoro di reattività e velocità. A chiusura di sessione, esercitazioni tecnico tattiche. Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Koulibaly.

I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

Fonte: SSC NAPOLI

Out dunque, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly e Mertens