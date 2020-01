Napoli, ancora calda la pista Koutris: costa solo 5 milioni, piace a Gattuso

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli cerca anche un terzino, che sia per oggi o direttamente per giugno. I nomi più caldi sono vari, tra cui Ricardo Rodriguez, attualmente al Milan ma in uscita (ha perso il posto da titolare). I rossoneri sono in trattativa con il PSV.

C’è anche Acuna, laterale dello Sporting Lisbona, ma sulle sue tracce è in avanti l’Inter. Resta dunque Leonardo Koutris, esterno difensivo dell’Olympiacos. Piace a Gattuso, come ampiamente descritto in un nostro articolo, e costa appena 5 milioni con il contratto a scadenza nel 2021.

A riferirlo è Tuttosport.