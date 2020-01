Insigne, l’ex agente: “Mertens potrebbe andare alla Juve su richiesta di Sarri”

L’ex agente di Insigne lancia la provocazione su Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI – Antonio Ottaiano, ex agente del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto al microfono di Radio Sportiva del possibile futuro di Dries Mertens nel caso in cui il belga non dovesse rinnovare con il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Una sorpresa potrebbe essere, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, l’approdo alla Juventus a parametro zero su richiesta di Sarri di Mertens“.

