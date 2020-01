UFFICIALE – Tribuna per Lobotka contro l’Osasuna: lo slovacco ad un passo dal Napoli!

Lobotka sembra essere ad un passo dal Napoli

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – AGGIORNAMENTO (20:15). Il Celta Vigo tramite il proprio account Instagram ha diramato la lista degli undici giocatori che scenderanno in campo questa sera alle 21:00 contro l’Osasuna e anche i giocatori che faranno parte della panchina. Come anticipato prima tra questi non c’è Lobotka che ormai sembra veramente ad un passo dal vestire la maglia del Napoli.

Il Napoli sembra essere sempre più vicino a chiudere la trattativa per Stanislav Lobotka. A riferirlo è il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, collega esperto di calciomercato tramite il suo sito ufficiale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oscar Garcia, allenatore del Calta Vigo, ieri aveva parlato chiaro e per la gara di oggi contro l’Osasuna (fischio d’inizio alle 21 italiane) escluderà Stanislav Lobotka che dunque non scenderà in campo con i compagni e non andrà nemmeno in panchina“.

“Lo slovacco al momento pensa solo al Napoli e infatti da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento in azzurro. Inoltre, gli agenti del centrocampista resteranno a Napoli, aspettando di arrivare all’intesa tra le parti”.

